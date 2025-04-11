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Андрей Кошкин победил Дениса Магера на турнире АСА 185 раздельным решением

Андрей Кошкин победил Дениса Магера на турнире АСА 185 раздельным решением

На турнире АСА 185 русский боец Андрей Кошкин одержал победу над белорусом Денисом Магером раздельным решением судей.

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