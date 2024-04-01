Женщина обнаружила сидящую на холодильнике посреди ночи соседку и испугалась

Женщина обратилась за помощью к пользователям сети из-за того, что испугалась соседку по квартире. По ее словам, она проснулась среди ночи от странного шума и обнаружила соседку на холодильнике в странной позе.
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