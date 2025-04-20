БлокнотРУ Марко Рубио заявил, что Штаты не будут продолжать усилия по мирному урегулированию, если не получат ясных сигналов о готовности сторон к диалогу — время на исходе.
Счёт пошёл на дни: США ставят Путину ультиматум по Украине — иначе у Вашингтона «другие приоритеты»
Комментарии
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М
Мария
Какое их собачье дело? У них своих проблем нет? Триллионные гос. долги. Бомжи километрами валяются на тротуарах - посмотрите улицы их городов в ютубе. Толпы наркоманов слоняются. А они учат нас жить.....
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7 час.
Ольга Скобликова
Автор какую-то фигню пишет. От куда автор знает, что сказал Рубио в разговоре с С. Лавровым? Ему С. Лавров доложился что ли? И с чего автор взял, что "Трамп уже поставил Москву на счетчик"?
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4 час.
W
Walery
Что значит "когда Мир"? Самое главное в СВО это его цели и задачи! И никакого НАТО на наших границах! Свои темы и проблемы Мы решаем сами! Полагаю... = Решим!
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3 час.
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