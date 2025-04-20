Счёт пошёл на дни: США ставят Путину ультиматум по Украине — иначе у Вашингтона «другие приоритеты»

М Мария Какое их собачье дело? У них своих проблем нет? Триллионные гос. долги. Бомжи километрами валяются на тротуарах - посмотрите улицы их городов в ютубе. Толпы наркоманов слоняются. А они учат нас жить.....

Ольга Скобликова Автор какую-то фигню пишет. От куда автор знает, что сказал Рубио в разговоре с С. Лавровым? Ему С. Лавров доложился что ли? И с чего автор взял, что "Трамп уже поставил Москву на счетчик"?