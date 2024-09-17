Востоковед Чупрыгин сообщил, зачем устроили массовый взрыв пейджеров в Ливане

Востоковед Андрей Чупрыгин проинформировал о том, ради чего израильские спецагенты могли заниматься проведением диверсионных мероприятий на ливанской территории, отметив, что именно они стоят за подрывом пейджеров, которые использовались членами действующей в государстве организации «Хезболлах».