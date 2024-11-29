Армянин Витошка заставляет русских детей извиняться на камеру, запрещает им играть на детской площадке и все это выкладывает в сеть

Avia.pro - СМИ "Герой подъездных войн": как армянин Виталий "Витошка" Валерьевич кошмарит детей в Рязани В тихом Рязанском ЖК «Метропарк 2» разгорелся настоящий сериал о доблести, нравоучениях и локальной диктатуре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии