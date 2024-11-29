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Закон и Порядок

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Армянин Витошка заставляет русских детей извиняться на камеру, запрещает им играть на детской площадке и все это выкладывает в сеть

Армянин Витошка заставляет русских детей извиняться на камеру, запрещает им играть на детской площадке и все это выкладывает в сеть

Avia.pro - СМИ "Герой подъездных войн": как армянин Виталий "Витошка" Валерьевич кошмарит детей в Рязани В тихом Рязанском ЖК «Метропарк 2» разгорелся настоящий сериал о доблести, нравоучениях и локальной диктатуре.

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