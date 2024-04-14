Крупнейшая атака Ирана на Израиль. Главное

Какими наглыми жидами надо быть,что бы в чужой стране чужое Посольство разбомбитт?При этом нагло заявляют,что если иранцы посмеют ответить,тоюеще прлучат!Каково? Чувствуется рука наглрй Америки,живущих на чужих крстях!

Eduard

Да потому что это очередное шоу с якобы "атакой" на Израиль.Сожгли боску с паклей,сняли со стороны и выдали за войну! Всё это десятки раз проделывали!