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Крупнейшая атака Ирана на Израиль. Главное

Крупнейшая атака Ирана на Израиль. Главное

Взрывы раздались в Иерусалиме, в городе работает воздушная тревога. Об этом сообщает Agence France-Presse на странице в соцсети X.

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Комментарии
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Eduard
Какими наглыми жидами надо быть,что бы в чужой стране чужое Посольство разбомбитт?При этом нагло заявляют,что если иранцы посмеют ответить,тоюеще прлучат!Каково? Чувствуется рука наглрй Америки,живущих на чужих крстях!
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11 час.
Eduard
Да потому что это очередное шоу с якобы &quot;атакой&quot; на Израиль.Сожгли боску с паклей,сняли со стороны и выдали за войну! Всё это десятки раз проделывали!
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11 час.
Eduard
Где же жертвы израильтяне,ау? Их нет!
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11 час.

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