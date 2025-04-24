Музей православия принимает посетителей. Новый, интерактивный, бесплатный и единственный такой на Ямале

С декабря 2024 года при соборе Преображения Господня работает музей, где можно узнать о деятельности первых христианских миссионеров и о развитии православия на Ямальском Севере с момента его становления в наших краях.
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