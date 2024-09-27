Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Оскорблявшему русских девушек блогеру не дали сбежать: "Джумабою" грозит до шести лет тюрьмы

Оскорблявшему русских девушек блогеру не дали сбежать: "Джумабою" грозит до шести лет тюрьмы

Блогера Джумабоя, оскорбившего русских девушек, отправили в СИЗО. Ему грозит до шести лет лишения свободы за разжигание межнациональной розни.

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Комментарии
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Татьяна Романова
До чего дошел прогресс! Ученые вывели новый биологический вид человека- блогер, но на этом не остановились, пошли дальше и создали его разновидность- черножопый блогер. Страшное дело...
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4 час.
саша вербицкая
Отправить на минные поля ,хоть польза будет, а то корми этого ишака 6 лет!!!
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1 час.
ЮЯ
Юрий Ярмоленко
Кто нормальный смотрит черножопых брокеров только ослы
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