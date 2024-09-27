Оскорблявшему русских девушек блогеру не дали сбежать: "Джумабою" грозит до шести лет тюрьмы

Блогера Джумабоя, оскорбившего русских девушек, отправили в СИЗО. Ему грозит до шести лет лишения свободы за разжигание межнациональной розни.
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