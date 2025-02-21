Аналитики назвали среднюю стоимость подарка к 23 февраля в Рязанской области

Особо баловать своих мужчин не предлагают; богатство фантазии тоже проявлять, похоже, не время: авторы исследования считают, что к Дню защитника нужно ограничиться комплектом из трусов, носков и пены для бриться.
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