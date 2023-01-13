Сенатор Дам потребовал не пускать ВСУ в Оклахому для обучения применению Patriot

Сенатор-республиканец из Оклахомы Натан Дам потребовал не пускать украинских боевиков на территорию штата для обучения использованию систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot из-за риска повторения ситуации с падением ракет С-300 в Польше.
Сенатор-республиканец из Оклахомы Натан Дам потребовал не пускать украинских боевиков на территорию штата для обучения использованию систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot из-за риска повторения ситуации с падением ракет С-300 в Польше.
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