Российские войска прорываются в центр Орехова, оборона ВСУ начинает сдавать

Штурмовые группы российской армии в настоящее время прорываются в центр города Орехова, который является наиболее мощным опорным пунктом противника в Запорожской области.
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Загнать ВСВУшников, обороняющих Запорожье, на Хортицу и там всех разом!...
Удачи нашим штурмовикам и поддерживающим их силам российской армии!
К взятию Орехова призы: уничтожение многих сотен боевиков ВСУ, множества техники, и открытие пути на Запорожье в десятки квадратных километров территории.