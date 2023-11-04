10 оскароносных картин, грешащих историческими неточностями

«В основе сюжета лежат реальные события» – этим вступительным титром авторы выходящих на экран картин рассчитывают привлечь дополнительное внимание зрителей, не просто удивить их широтой выдумки, а привязать к фактам и документам.
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