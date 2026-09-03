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Царьград

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Агутин с Варум отдавали почести "кормилице" Вайкуле, Крутой нашёл "ещё одну Манижу": Что происходит? "Новая волна" не для русских?

Агутин с Варум отдавали почести "кормилице" Вайкуле, Крутой нашёл "ещё одну Манижу": Что происходит? "Новая волна" не для русских?

Яркое шоу, талантливые артисты, юные голоса – можно ли так описать шоу, которое прошло в Казани? Нет, про "Новую волну" ходят исключительно другие сравнения.

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