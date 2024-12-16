Диетолог Пичугина рассказала, как не переедать на Новый год

Диетолог Инна Пичугина поделилась советами о правильном питании в новогоднюю ночь, подчеркнув, что основной вред для организма приносит не столько состав блюд, сколько объем съеденного, передает издание «РИАМО».
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