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Диетолог Пичугина рассказала, как не переедать на Новый год

Диетолог Пичугина рассказала, как не переедать на Новый год

Диетолог Инна Пичугина поделилась советами о правильном питании в новогоднюю ночь, подчеркнув, что основной вред для организма приносит не столько состав блюд, сколько объем съеденного, передает издание «РИАМО».

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