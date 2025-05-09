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Смрад из "Вики". Почему этому ресурсу не место в Рунете

Смрад из "Вики". Почему этому ресурсу не место в Рунете

ИГОРЬ  ЛИСИН Одним из главных рупоров леволиберализма и мощнейшим оружием в руках глобалистов является "Википедия" – так называемая "свободная энциклопедия", о свободе которой может сделать вывод любой, кто попытается внести в неё правки пророссийского характера.

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Комментарии
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D Evil
Надо свои ресурсы делать, а не чужие ограничивать....
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