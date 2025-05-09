ИГОРЬ ЛИСИН Одним из главных рупоров леволиберализма и мощнейшим оружием в руках глобалистов является "Википедия" – так называемая "свободная энциклопедия", о свободе которой может сделать вывод любой, кто попытается внести в неё правки пророссийского характера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии