Смрад из "Вики". Почему этому ресурсу не место в Рунете

ИГОРЬ ЛИСИН Одним из главных рупоров леволиберализма и мощнейшим оружием в руках глобалистов является "Википедия" – так называемая "свободная энциклопедия", о свободе которой может сделать вывод любой, кто попытается внести в неё правки пророссийского характера.