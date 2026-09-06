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Суда НАТО не успели подать сигнал SOS. Что известно об ударах по объектам в Киевской и Одесской областях

Суда НАТО не успели подать сигнал SOS. Что известно об ударах по объектам в Киевской и Одесской областях

Очередная серия ударов по объектам на территории Украины вызвала широкий резонанс. По данным Министерства обороны России, в ночь и утренние часы были нанесены удары высокоточным оружием по военным целям в Киевской и Одесской областях.

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