Отключение электроэнергии в п. АМО ⚡️⚡️⚡️ 8 мая, с 9 до 17 часов, отключат свет по адресу: ул. Участников ВОВ, д.
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Отключение электроэнергии в п. АМО ⚡️⚡️⚡️ 8 мая, с 9 до 17 часов, отключат свет по адресу: ул. Участников ВОВ, д.