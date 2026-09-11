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Тульские новости

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В Туле обсудили профилактику деструктивного поведения несовершеннолетних

В Туле обсудили профилактику деструктивного поведения несовершеннолетних

На заседании в Туле обсудили меры профилактики деструктивного поведения и травматизма среди несовершеннолетних, 50% травм дети получают в быту.

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