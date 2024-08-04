Александр Бельский поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Он отметил, что Петербург является колыбелью российского железнодорожного сообщения Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский в своем Телеграм-канале опубликовал поздравление с Днем железнодорожника.
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