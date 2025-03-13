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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никита Щитов: «Торпедо» разочаровало: стабильности нет, очень много шайб пропускают, в третьих периодах проигрывают матчи. Сложно сказать, кто виноват»

– Какое главное разочарование этой регулярки? – Я давно слежу за нижегородским «Торпедо». Меня разочаровало, что у них нет стабильной игры.

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