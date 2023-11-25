В Госдуме предложили принять закон о русском народе

Алексей Горшков А по-моему это НЕПРАВИЛЬНО !!! Так этнические русские ВЫПАДУТ из понятия "русский"! Выражение "РУССКИЙ РУССКИЙ" - комично,напоминает мне какую-то старую советскую комедию,где был султан - имени его я не помню - но "ВТОРОЙ ВТОРОЙ" ! НЕ сторонник я Ельцина - но в этом вопросе он прав: "РОССИЯНЕ" - многонациональный народ РФ (как "советские люди" в СССР), а "РУССКИЕ" - понятие сугубо ЭТНИЧЕСКОЕ !!!

Александр Терехов Любой закон содержит главу Термины. Так вот чтобы закон о русском народе работал надо точно сформулировать термин Русский. Когда пакостят евреи а их наказывают - они кричат о антисемитстве, когда русский кричит что он русский - это экстремизм. Вот и давайте, в первую очередь, определимся кто такие Русские!