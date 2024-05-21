ВТ Василий Топчий Ивана грозного тоже они убили. Павла первого тоже. Восстание декабристов-их рук дело.

Александр Каблучко Самая подлая нация в мире, пиндосы пока школьники против них. До них никак не докатит, что Империи уже нет и, даст Бог, никогда уже не будет