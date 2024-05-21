Медвежий угол
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Медвежий угол

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Иран – это Россия Ближнего Востока

Иран – это Россия Ближнего Востока

В Иране официально подтвердили гибель президента Ирана Ибрагима Раиси.В числе погибших, помимо Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, начальник президентской охраны генерал Корпуса стражей Исламской революции Мехди Мусави.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Ивана грозного тоже они убили. Павла первого тоже. Восстание декабристов-их рук дело.
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7 час.
Александр Каблучко
Самая подлая нация в мире, пиндосы пока школьники против них. До них никак не докатит, что Империи уже нет и, даст Бог, никогда уже не будет
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3 час.
Maxim Yushkin
😎 За Ивана Грозного- не поручусь (хотя мы с Англией тогда, вроде, не &quot;пересекались интересами&quot;), а вот с Павлом и декабристами- это 100% масонские деяния! Другое дело, что в Англии у них &quot;гнездо&quot; традиционно...
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2 час.

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