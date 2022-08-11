МАГАТЭ сотрудничает с Россией, Украиной и ООН для отправки миссии на ЗАЭС

Контакты с Россией, Украиной и ООН активизирует Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) для отправки миссии на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 11 августа на заседании Совета Безопасности ООН.