Разбор ошибок

Где объективные границы у автора этого письма?Вот они гуляют с героем в первый день, ей "показалось, что он такой глубокий, интеллектуальный и эмоциональный" поэтому она захотела его поцеловать и сообщила ему об этом.
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