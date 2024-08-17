Психолог Чугунова назвала семь признаков хронического стресса

Семь признаков могут указывать на наличие хронического стресса. Это изменение пищевых привычек, усталость, появление зависимостей, нарушения сна, снижение либидо, когнитивные нарушения и апатия, рассказала "Газете.
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