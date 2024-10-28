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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сутормин о зарплатах: «Хорошие деньги получают те, кто показывает класс определенное время. Возьмем поваров – это искусство, ты так не сможешь. Дай бог, чтобы врачи, учителя получали еще больше игроков»

– В России 250 футболистов. Хорошие деньги получают игроки, которые показывают класс на протяжении определенного времени.

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