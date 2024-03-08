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Как знакомились пары в СССР

Как знакомились пары в СССР

Молодежи трудно представить, как это так — знакомиться без Интернета. Кажется, будто пожениться могли лишь коллеги по работе и однокурсники.

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