Экономный январь: четыре города Крыма вошли в туристический рейтинг

Четыре города Крыма вошли в топ-10 самых бюджетных направлений для путешествий в январе. Рейтинг составили эксперты сервиса бронирования жилья для туристов ТВИЛ, проанализировав данные бронирований на первый месяц 2025 года.
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