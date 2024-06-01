Дмитрий Медведев: в европейских странах очень высокая плотность населения. А для тех вражеских стран, чьи земли дальше зоны покрытия ТЯО, есть, наконец, стратегический потенциал - это, увы, никакое не запугивание и не ядерный блеф

Майор Гром Добро на удары вглубь от Запада получено. Нам надо Побеждать – иного выхода нет Вчера, с одной стороны, пришла очень забавная новость, что Байден ТАЙНО разрешил бить по нашей территории американским оружием.
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