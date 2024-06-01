Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Olegus
    Не следует себя успокаивать. Европейские элиты безумны на волне сатанизма, а безумцы не ведают страха и не понимают п..."А нас-то за что?...
  • Мария
    Без методов Сталина не обойтись. Нужна чистка.Вот и ещё одного ...
  • ninikooo Митусова
    А почему по « собственному, а не с волчьим билетом»?! Ведь за засилье губернии мигрантами он, наверное, не один замок...Вот и ещё одного ...

Дмитрий Медведев: в европейских странах очень высокая плотность населения. А для тех вражеских стран, чьи земли дальше зоны покрытия ТЯО, есть, наконец, стратегический потенциал - это, увы, никакое не запугивание и не ядерный блеф

Дмитрий Медведев: в европейских странах очень высокая плотность населения. А для тех вражеских стран, чьи земли дальше зоны покрытия ТЯО, есть, наконец, стратегический потенциал - это, увы, никакое не запугивание и не ядерный блеф

Майор Гром Добро на удары вглубь от Запада получено. Нам надо Побеждать – иного выхода нет Вчера, с одной стороны, пришла очень забавная новость, что Байден ТАЙНО разрешил бить по нашей территории американским оружием.

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Комментарии
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Леонид Руси
Да, педерастическому западу тркдно бкдет воевать с Россией, Китаем, Кореей одновременно. А мы ударим по агрессору, который живёт на острове. Остальные на коленях прийдут просить пощады. В Пиндосии Еллоустон... Еть что-то не так... то вулкан проснётся
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16 час.

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