Дмитрий Медведев: в европейских странах очень высокая плотность населения. А для тех вражеских стран, чьи земли дальше зоны покрытия ТЯО, есть, наконец, стратегический потенциал - это, увы, никакое не запугивание и не ядерный блеф

Леонид Руси

Да, педерастическому западу тркдно бкдет воевать с Россией, Китаем, Кореей одновременно. А мы ударим по агрессору, который живёт на острове. Остальные на коленях прийдут просить пощады. В Пиндосии Еллоустон... Еть что-то не так... то вулкан проснётся