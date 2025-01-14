Релизный трейлер Hyper Light Breaker демонстрирует кооперативный геймплей Перед зап...

Релизный трейлер Hyper Light Breaker демонстрирует кооперативный геймплейПеред запуском в ранний доступ Steam, назначенным на 14 января, Hyper Light Breaker получила ещё один трейлер, демонстрирующий кооперативный геймплей.
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