600 волонтеров из Сочи работают на Всемирном фестивале молодежи Волонтерский корпус курорта приступил к работе 29 февраля.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
600 волонтеров из Сочи работают на Всемирном фестивале молодежи Волонтерский корпус курорта приступил к работе 29 февраля.