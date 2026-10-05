МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Вечер памяти Московского народного ополчения проходит в театре Российской армии в год 85-летия его формирования и начала битвы за Москву, передает корреспондент ТАСС.
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