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"Атака началась около 00:15 ночи": В Воронежской области работает ПВО

"Атака началась около 00:15 ночи": В Воронежской области работает ПВО

Жители Воронежской области сообщают, что в регионе работают системы ПВО. По информации источников, предположительная вражеская "атака началась в 00:15 ночи".

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