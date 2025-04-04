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Юрист объяснила, можно ли отсудить имущество у гражданского мужа

Юрист объяснила, можно ли отсудить имущество у гражданского мужа

Юрист Александрова: при сожительстве имущество возможно поделить через суд Имущество, нажитое во время совместной жизни без официальной регистрации брака, возможно разделить через суд, заявила news юрист Людмила Александрова.

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Комментарии
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Сергей Овчинников
Разъяснение Верховного Суда РФ гласит, что имущество приобретённое в гражданском браке, разделу не подлежит!
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