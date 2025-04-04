Юрист объяснила, можно ли отсудить имущество у гражданского мужа

Юрист Александрова: при сожительстве имущество возможно поделить через суд Имущество, нажитое во время совместной жизни без официальной регистрации брака, возможно разделить через суд, заявила news юрист Людмила Александрова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии