Эксперт советует: не игнорируйте банк при потере работы

Основатель сервиса проверки кредитных историй «Кредчек» Эльман Мехтиев в беседе с агентством «Прайм» рассказал о важных шагах, которые следует предпринять в случае потери работы и невозможности оплачивать кредит.
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