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62ИНФО | Новости Рязани

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В массовом ДТП с участием трактора в Шацком районе пострадали четыре человека

В массовом ДТП с участием трактора в Шацком районе пострадали четыре человека

28 сентября, примерно в 21:15, в Шацком районе, на 23-м километре автодороги «Шацк — Сасово — Касимов» 19-летний житель Сасово, управляя автомобилем «Лада Калина», по предварительной информации, совершил столкновение с автомобилем «Рено Дастер» под управлением 45-летней жительницы Шацка, после чего данный автомобиль совершил столкновение с трактором «МТЗ-82» под управлением 46-летнего жителя Сасовского района.

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