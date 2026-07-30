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Регионы России

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АО «КУМЗ» внедрило 1С:ITILIUM для прозрачного управления IT-поддержкой

АО «КУМЗ» внедрило 1С:ITILIUM для прозрачного управления IT-поддержкой

АО «Каменск-Уральский металлургический завод» (КУМЗ), один из крупнейших производителей алюминиевых сплавов в России, успешно завершил переход на сервисную модель управления IT-поддержкой, внедрив отечественное ITSM/ESM-решение 1С:ITILIUM.

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