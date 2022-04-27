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Жителю Ростова-на-Дону предъявлено обвинение в совершении пяти эпизодов преступной деятельности на территории Советского района

Следственным отделом ОМВД России по Советскому району окончено производство по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя Ростова-на-Дону, совершившего серию краж.

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