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Режим повышенной готовности ввели на Кубани после атаки ВСУ на нефтяной танкер

Режим повышенной готовности ввели на Кубани после атаки ВСУ на нефтяной танкер

РИА Новости/Виталий Тимкив В Геленджике и Новороссийске Краснодарского края введен режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря.

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