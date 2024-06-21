#Сводка на утро 21 июня 2024 года ▪ К ночи противник организовал массированный налёт БПЛА на Крымский полуостров, сообщали об уничтожении более 30 дронов ВСУ.
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#Сводка на утро 21 июня 2024 года ▪ К ночи противник организовал массированный налёт БПЛА на Крымский полуостров, сообщали об уничтожении более 30 дронов ВСУ.
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