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Культуромания

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Shot: Пугачеву могут признать иноагентом к ее юбилею

Shot: Пугачеву могут признать иноагентом к ее юбилею

Певицу Аллу Пугачеву могут признать иностранным агентом уже к ее 75-летнему юбилею, который она отметил 15 апреля.

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Комментарии
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Tania Еременко
Давно пора. Но этого мало - лишитьнадо  прибыли, которую она получает  из России и  курпается в роскоши за рубежом. Лишить через суд всех званий и наград за предательство Родины. Не пропадет с голоду - будет продавать парики и свои виллы и апартаменты за рубежом и в России..
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