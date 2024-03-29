Певицу Аллу Пугачеву могут признать иностранным агентом уже к ее 75-летнему юбилею, который она отметил 15 апреля.
Shot: Пугачеву могут признать иноагентом к ее юбилею
Комментарии
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Tania Еременко
Давно пора. Но этого мало - лишитьнадо прибыли, которую она получает из России и курпается в роскоши за рубежом. Лишить через суд всех званий и наград за предательство Родины. Не пропадет с голоду - будет продавать парики и свои виллы и апартаменты за рубежом и в России..
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