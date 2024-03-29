Shot: Пугачеву могут признать иноагентом к ее юбилею

Tania Еременко

Давно пора. Но этого мало - лишитьнадо прибыли, которую она получает из России и курпается в роскоши за рубежом. Лишить через суд всех званий и наград за предательство Родины. Не пропадет с голоду - будет продавать парики и свои виллы и апартаменты за рубежом и в России..