Сотрудники СК РФ предотвратили мошенническую деятельность компании "Скай Тревел"

Сотрудники СКР по Приморскому краю предотвратили мошенническую деятельность компании "Скай Тревел". Организатор и его пособники подозреваются в совершении мошенничества и пособничества в этом преступлении (ч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии