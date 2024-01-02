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next WAR

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Наши войска продвинулись севернее Курдюмовки с выходом на левый берег канала Северский Донец-Донбасс

Наши войска продвинулись севернее Курдюмовки с выходом на левый берег канала Северский Донец-Донбасс

Российские войска продолжают наступление практически по всему фронту СВО. Пехотные подразделения занимают опорные пункты и другие позиции противника после нанесения тому огневого поражения средства артиллерии и бронетехники.

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