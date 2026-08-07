Минтранс одобрил меры для наращивания производства авиакеросина

Минтранс России предложил Росавиации и АЭВТ меры для увеличения производства авиакеросина. Предложения касаются модернизации технологий, использования новых присадок и наращивания поставок GTL-компонента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии