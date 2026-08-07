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Царьград

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Минтранс одобрил меры для наращивания производства авиакеросина

Минтранс одобрил меры для наращивания производства авиакеросина

Минтранс России предложил Росавиации и АЭВТ меры для увеличения производства авиакеросина. Предложения касаются модернизации технологий, использования новых присадок и наращивания поставок GTL-компонента.

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