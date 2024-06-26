ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Белоусов взялся за военных медиков. В Минобороны полетела еще одна высокопоставленная голова

Белоусов взялся за военных медиков. В Минобороны полетела еще одна высокопоставленная голова

С приходом на должность министра обороны Андрея Белоусова, во вверенном ему ведомстве продолжается наведение порядка жесткой рукой.

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Комментарии
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Мария
Знать бы, за что на самом деле сняли?
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3 час.
М
Мария
Что-то непонятное происходит. А что?
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3 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Контрактник у раненому на СВО и эвакуированному в..., Москву предлагают делать операцию за деньги самого контрактника! А потом снова отправить его на СВО, у него контракт ещё не истёк! Выводы делайте сами.
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36 мин.

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