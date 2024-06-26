Белоусов взялся за военных медиков. В Минобороны полетела еще одна высокопоставленная голова

Знать бы, за что на самом деле сняли?

ИМ

Ильдус Мамлеев

Контрактник у раненому на СВО и эвакуированному в..., Москву предлагают делать операцию за деньги самого контрактника! А потом снова отправить его на СВО, у него контракт ещё не истёк! Выводы делайте сами.