В Петербурге в память о Гранине покажет спектакль-размышление «Человек слова»

Показ пройдет в Музее политической истории Программа «Человек слова», посвящённая 105-летию со дня рождения писателя Даниила Гранина, пройдет 3 апреля в Музее политической истории России, рассказали организаторы мероприятия.
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