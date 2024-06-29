Арестованный за организацию попытки госпереворота боливийский генерал утверждает, что действовал якобы по приказу президента страны

Бывший генерал боливийской армии заявил, что попытка госпереворота была санкционирована главой государства, якобы пытавшимся таким образом поднять свой падающий рейтинг.
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