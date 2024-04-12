Россию всё же пригласили на конференцию в Швейцарию. Зачем?

Сергей Куклик Конференция нужна Зеленскому, чтобы показать, что весь мир просит его смягчить позицию и отменить собственный запрет на переговоры с Россией

ИН Ирина Некрасова Вроде бы на днях уже говорилось по ТВ, что на высшем уровне решено, что Россия однозначно не поедет на эту конференцию?!