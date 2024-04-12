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Россию всё же пригласили на конференцию в Швейцарию. Зачем?

Россию всё же пригласили на конференцию в Швейцарию. Зачем?

КВАДРАТУРА  КРУГА Итак, Швейцария отправила России приглашение на конференцию по «формуле ми ра». Согласна ли с нашим присутствием вторая сторона, которая и собирает эту конференцию, пока неизвестно.

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Комментарии
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Сергей Куклик
Конференция нужна Зеленскому, чтобы показать, что весь мир просит его смягчить позицию и отменить собственный запрет на переговоры с Россией
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5 час.
ИН
Ирина Некрасова
Вроде бы на днях уже говорилось по ТВ, что на высшем уровне решено, что Россия однозначно не поедет на эту конференцию?!
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4 час.
МБ
Максим Буров
Хорошо, что ещё не предложили поприсутствовать с белым флагом и без государственной символики. Пускай на эти конференции  едут те, кто не знает, что делать с украиной.А Россия знает.
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3 час.

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