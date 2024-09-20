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Врач рассказал про влияние стресса на жизнь в старости

Врач рассказал про влияние стресса на жизнь в старости

Хронический стресс в среднем возрасте может привести к риску развития деменции в старости. Об этом рассказал врач-терапевт и врач-гериатр, доктор медицинских наук, профессор, эксперт социального проекта Деменция.

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