Врач рассказал про влияние стресса на жизнь в старости

Хронический стресс в среднем возрасте может привести к риску развития деменции в старости. Об этом рассказал врач-терапевт и врач-гериатр, доктор медицинских наук, профессор, эксперт социального проекта Деменция.
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