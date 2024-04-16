КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАД/MID.RU Нетаньяху хотел заманить в ловушку Иран, но оказался в ней сам. Что было нового в иранских ударах с воздуха по Израилю, почему это пока что имитация и тем не менее большая иранская победа? Иран снова переиграл Израиль, который в прошлом побеждал своих врагов, прежде всего, за счёт интеллектуального превосходства.
ДЕСЯТЬ ЗАДАЧ УДАРА ИРАНА: ЗАХАРОВА ПОСТАВИЛА НА МЕСТО ПОСЛА ИЗРАИЛЯ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Израиль не имеет права никого юомбить,ни с какими оправданиями.Но наш мир стал идиотским,все врут,везде обманываютПреступные страны пытаются оправдать,хорощих стран за ерунду пытаются уничтожить.Всё Обама,это его негра деятельность!
Ответить
9 час.
СБ
Сергей Бунцов
Израиль начал наглеть и психовать
Ответить
3 час.
Александр Симаков
Да не, это обычная истерика, от безвыходного положения. 😀
Ответить
3 час.
Свежие комментарии