Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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ДЕСЯТЬ ЗАДАЧ УДАРА ИРАНА: ЗАХАРОВА ПОСТАВИЛА НА МЕСТО ПОСЛА ИЗРАИЛЯ

ДЕСЯТЬ ЗАДАЧ УДАРА ИРАНА: ЗАХАРОВА ПОСТАВИЛА НА МЕСТО ПОСЛА ИЗРАИЛЯ

    КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАД/MID.RU Нетаньяху хотел заманить в ловушку Иран, но оказался в ней сам. Что было нового в иранских ударах с воздуха по Израилю, почему это пока что имитация и тем не менее большая иранская победа? Иран снова переиграл Израиль, который в прошлом побеждал своих врагов, прежде всего, за счёт интеллектуального превосходства.

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Комментарии
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Eduard
Израиль не имеет права никого юомбить,ни с какими оправданиями.Но наш мир стал идиотским,все врут,везде обманываютПреступные страны пытаются оправдать,хорощих стран за ерунду пытаются уничтожить.Всё Обама,это его негра деятельность!
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9 час.
СБ
Сергей Бунцов
Израиль начал наглеть и психовать
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3 час.
Александр Симаков
Да не, это обычная истерика, от безвыходного положения. 😀
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3 час.

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