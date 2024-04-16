ДЕСЯТЬ ЗАДАЧ УДАРА ИРАНА: ЗАХАРОВА ПОСТАВИЛА НА МЕСТО ПОСЛА ИЗРАИЛЯ

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАД/MID.RU Нетаньяху хотел заманить в ловушку Иран, но оказался в ней сам. Что было нового в иранских ударах с воздуха по Израилю, почему это пока что имитация и тем не менее большая иранская победа? Иран снова переиграл Израиль, который в прошлом побеждал своих врагов, прежде всего, за счёт интеллектуального превосходства.